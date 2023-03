Home > Askanews > Al via la prima partita mondiale di Cluedo via instagram Al via la prima partita mondiale di Cluedo via instagram

Milano, 7 mar. (askanews) – La prima partita mondiale di Cluedo via instagram è cominciata. Il classico gioco da tavola per un mese prende vita sul profilo social @officialcluedo.it e chiama a raccolta tutti gli investigatori per gioco per indovinare, come da tradizione, “Chi, dove e con quale arma” è stato compiuto il delitto. Sul social indizi, testimonianze, rivelazioni, incontri virtuali con i sospettati grazie a cui si può provare a risolvere il caso in una indagine condivisa e comune: il mistero verrà svelato a fine marzo.

