Al via la stagione 2023 di Mirabilandia tra musica e divertimento

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Arriva una delle grandi novità di Mirabilandia per la stagione 2023: la programmazione degli eventi estivi! Un calendario molto ricco che propone appuntamenti esclusivi, tanta musica e divertimento per grandi e piccoli. Si parte sabato 17 giugno con una serata unica in collaborazione con MTV e RDS Next per il primo MTV Push Italia Live. Un evento imperdibile per lanciare ufficialmente la piattaforma in Italia e segnare l'inizio della stagione estiva. Come conduttrice della serata ci sarà Samara Tramontana, speaker di RDS Next e giovane TikToker. Sul palco saliranno anche Elasi, Imen Siar e Claudym. Special guest d’eccezione: Gaia.

Sabato 8 luglio a far divertire il pubblico di Mirabilandia saranno i djset di Jody e Leonardo Cecchetto insieme ai dj e i vocalist del Samsara di Riccione per un appuntamento esclusivo della Notte Rosa “Pink Fluid” firmata da Claudio Cecchetto. Il Capodanno dell’Estate in Riviera farà ballare sulle note dei tormentoni degli ultimi 18 anni, con omaggi limited edition per i primi 1000 diciottenni che arriveranno.

Dal 12 al 16 luglio il Parco divertimenti più grande d’Italia festeggerà in anteprima l’uscita del nuovo film di Paramount Pictures Tartarughe Ninja: Caos Mutante (nelle sale dal 30 agosto con Eagle Pictures) con spettacoli, meet & greet ed esperienze immersive. In Piazza della Fama verrà allestita una special room all’interno della quale, grazie a delle telecamere di ultima generazione e nuove tecnologie 3D, ci si ritroverà completamente immersi nel mondo delle tartarughe più famose del mondo.

L’esclusivo RDS Summer Party andrà in scena sabato 29 luglio e sarà l’occasione per festeggiare alla grande i trentuno anni di Mirabilandia, con apertura speciale fino all’1 di notte. Saliranno in consolle i migliori dj della radio italiana 100% Grandi Successi, insieme ad uno degli speaker più popolari, che faranno ballare tutti i visitatori per un compleanno del parco da non perdere. Brividi, zombie e terrore saranno invece i protagonisti dell’immancabile Summer Horror Festival. Quattro giorni, dal 12 al 15 agosto, per vivere il più atteso Halloween estivo. Al calar delle tenebre e fino a mezzanotte, un’ampia area del Parco verrà invasa da mostri per una lunga notte da urlo.

Sabato 26 agosto in esclusiva per il Parco la special live di Tutti Pazzi per Mirabilandia con il trio più esplosivo della radio italiana: Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz direttamente da RDS 100% Grandi Successi. Musica, animazione, djset e tanti gadget per il pubblico e apertura speciale fino all’01.00 di notte. Per i più piccoli, l’appuntamento è per sabato 9 settembre con il Winx Fairy Day. Le magiche fate amate in tutto il mondo accoglieranno i piccoli visitatori con tante attività e live show. Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna avranno ognuna la propria area dedicata con laboratori, giochi, meet & greet per foto ricordo e tante sorprese. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e saranno anche un’occasione diversa per godere del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Previste promozioni e tariffe speciali.

“Quest’anno abbiamo deciso di offrire una programmazione estiva indimenticabile – dice Sabrina Mangia, Direttore Sales and Marketing di Mirabilandia – Grazie a dei partner d’eccezione, abbiamo ideato degli appuntamenti davvero esclusivi per l’Italia che accontenteranno il pubblico di ogni età. Da sempre siamo un punto di riferimento per le famiglie con bambini, ma con queste attività puntiamo ad accontentare anche i giovani che sono sempre alla ricerca di novità ed esperienze fuori dal comune. La lunga estate di Mirabilandia quest’anno è da non perdere!”.