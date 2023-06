Con il weekend del 2 Giugno ha ufficialmente inizio la stagione balneare: come sono cambiati i prezzi in un anno

Giugno è iniziato e come ogni anno con il ponte del 2 si può dare ufficialmente il via alla stagione balneare. Federconsumatori ha fatto il punto della situazione sui prezzi: il costo degli ombrelloni è in crescita costante.

Al via la stagione balneare: aumentano tutti i prezzi rispetto ad un anno fa

Secondo Federconsumatori, per gli italiani andare al mare nel weekend del 2 Giugno costa circa l’11% in più rispetto a 12 mesi fa. Da quello che sappiamo, circa il 15% della popolazione si metterà in viaggio e le mete più ambite sono ancora una volta quelle balneari, in barba all’aumento dei prezzi. In merito a questo, va considerato che il costo delle sdraio è cresciuto in media del 42%, mentre quello degli ombrelloni del 16%. Anche l’abbonamento stagionale costerà di più (29%), così come quello giornaliero (12%). Anche i servizi aggiuntivi, come massaggi e corsi di yoga e pilates sono aumentati.

Le strategie per risparmiare: ci sono delle app utili

Federconsumatori informa i lettori anche in merito ad alcuni interessanti metodi per poter risparmiare qualcosa. Si fa riferimento, per esempio, ad alcune app che consentono di mettere a disposizione di altre persone, per il periodo o le ore nelle quali non si è presenti in spiaggia, le attrezzature ad un prezzo significativamente ridotto.