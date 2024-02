Al via la Winter School di Motore Sanità: non siamo allo sfascio

Cernobbio, 8 feb. (askanews) – L’innovazione bussola del cambiamento del Sistema Sanitario Nazionale. Prende il via a Cernobbio la Winter School 2024, evento di punta della programmazione annuale di Motore Sanità. Una due giorni che vede riuniti nell’esclusiva location di Villa Erba, sulle rive del lago di Como, oltre 200 relatori per un vero e proprio laboratorio di idee che punta a ridisegnare il futuro della sanità italiana in chiave sostenibile.

“L’obiettivo è intanto di fare chiarezza sul fatto che noi non siamo allo sfascio e sul fatto che vi siano possibilità e soluzioni anche dal punto di vista della sostenibilità del sistema – spiega ad askanews Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità -. Pensiamo alla parte comprimibile per esempio della spesa della pubblica amministrazione su cui potremmo ricavare un bel po’ di soldi per finanziare il sistema sanitario nazionale. C’è però la necessità di nuovi modelli organizzativi, di rivedere lo stesso Ssn, di una maggiore cooperazione tra pubblico e privato e soprattutto di utilizzare la tecnologia e l’innovazione nella sua complessità – tecnologia informatica e biologica – che cambierà il futuro della sanità nel nostro Paese rendendo sempre accessibile e migliore il Ssn stesso”.

Punto di forza della “Winter School” di Motore Sanità è la capacità di fare rete tra istituzioni, manager e amministratori sanitari pubblici e privati, medici, infermieri, operatori, società scientifiche, ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati e pazienti. “Questi sono luoghi in cui si discute come si dice con il cuore in mano, in maniera aperta, partendo però dai dati – sottolinea ancora il direttore scientifico di Motore Sanità-. Noi abbiamo presentato i dati Ocse internazionali stamattina perchè le mezze verità non servono a nessuno. I dati sono chiari e su quello si possono trovare soluzioni. Ecco che incontro di questo tipo rappresentano un momento in più per poter dare in qualche maniera nuovo vigore e nuova forza al Ssn del nostro Paese”.