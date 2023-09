Al via lavori del G20 a Nuova Delhi, Modi accoglie i leader

Nuova Delhi, 9 set. (askanews) – Si è aperto il G20 di Nuova Delhi. Il presidente indiano Narendra Modi ha accolto nel complesso del Bharat Mandapam i leader, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in tailleur pantalone blu elettrico. A far da sfondo alle consuete strette di mano una riproduzione della ruota del carro del sole del tempio di Konark, simbolo di democrazia. Il vertice si svolge in una città semi-deserta e blindata per motivi di sicurezza.

I lavori della prima giornata si articolano in due sessioni: una al mattino su ambiente e sviluppo sostenibile, l’altra nel pomeriggio su salute, istruzione, parità di genere. La terza sessione, domenica, riguarderà lavoro, intelligenza artificiale, transizione digitale. Meloni interviene nella prima e nella terza.

A margine del vertice la premier ha in programma alcuni bilaterali, dopo quello di ieri con il primo ministro britannico Rishi Sunak: già sicuri in agenda quelli con Modi (che ieri sera ha incontrato Joe Biden), con il primo ministro cinese Li Qiang e con il presidente coreano Yoon Suk-yeol. Possibile anche un confronto con il presidente egiziano al-Sisi.

In programma anche incontro tra Ue e Unione africana convocato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel.