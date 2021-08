Milano, 24 ago. (askanews) – In Giappone si riaccende l’atmosfera olimpica. Cominciano le Paralimpiadi, prima la cerimonia d’apertura poi il via alla gare. La torcia olimpica intanto è arrivata a Tokyo dove l’ultimo gruppo di tedofori completerà la staffetta olimpica. Poi tutti gli atleti scenderanno in pista, pedana o piscina per infrangere record e stereotipi.