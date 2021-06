Al via le vaccinazioni nelle grandi aziende italiane

Terni, 16 giu. (askanews) – Un altro aiuto per arrivare più velocemente possibile all’immunizzazione di massa contro il Cocid-19 arriva dalla campagna di vaccinazione interna nelle grandi aziende italiane. Tra le prime la Acciai speciali Terni (Gruppo Thyssenkrupp), dove il ristorante aziendale è stato trasformato in un centro vaccinale, e dove saranno somministrate 200 dosi al giorno come ha spiegato Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Ast. “Siamo veramente contenti di partire oggi con le vaccinazioni, siamo la prima azienda umbra e tra le prime in Italia a inoculare i vaccini ai dipendenti.

La risposta è stata importante, abbiamo avuto 2.600 prenotazioni, tra nostri dipendenti e imprese terze. Questo denota da un lato la responsabilità e il senso civico dei lavoratori e dall’altro che quanto stiamo facendo è stato apprezzato”.