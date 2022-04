Al via l’offensiva russa nel Donbass, Zelensky: combatteremo

Milano, 19 apr. (askanews) – “Ora possiamo confermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, che stavano preparando da molto tempo. Gran parte dell’esercito russo è ora dedicato a questa offensiva”. Così il presidente ucraino Zelensky ha confermato l’inizio dei combattimenti nella parte orientale dell’Ucraina. “Non importa quanti soldati russi siano portati qui, combatteremo. Ci difenderemo. Lo faremo ogni giorno. Non rinunceremo a nulla di ucraino e non abbiamo bisogno di ciò che non è nostro”, ha detto.