Al via pellegrinaggio a La Mecca ma solo per residenti vaccinati

Milano, 17 lug. (askanews) – I primi pellegrini sono arrivati a La Mecca per il tradizionale pellegrinaggio che almeno una volta nella vita tutti i fedeli musulmani devono compiere. Anche quest’anno ci sono rigide restrizioni a causa della pandemia: possono partecipare solo i residenti in Arabia Saudita completamente vaccinati e per un limite massimo di 60mila persone.

Prima della pandemia qui arrivavano da tutto il mondo oltre 2 milioni di fedeli, tanto che molto spesso si sono verificati incidenti mortali a causa della eccessiva calca.