Al via Porto Rubino, con Bersani, Brunori e Vasco Brondi

Tricase Porto, 11 lug. (askanews) – Boom di presenze per Porto Rubino che parte a vele spiegate. Il festival dei mari, suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia, è arrivato alla quarta edizione e nella prima serata ha incantato il pubblico di Tricase Porto (LE) dalla splendida banchina leccese con uno show da tutto esaurito. Samuele Bersani, Vasco Brondi, Filippo Graziani, Jolly Mare, raggiunti a sorpresa anche dal cantautore Brunori Sas, si sono avvicendati sul Portus Veneris, storico veliero che vent’anni fa ha traghettato rifugiati curdi verso l’Italia per poi essere restaurato e divenire simbolo della città di Tricase.

Assieme al padrone di casa Renzo Rubino e alla sua band La Risacca composta da Mauro “Otto” Ottolini, Alessandro “Asso” Stefana, Fabrizio “Faco” Convertini, Roberto Esposito, Andrea Libero Cito, Andrea Beninati, gli ospiti hanno regalato momenti unici e indimenticabili, come un inedita versione de La Casa in Riva al Mare di Lucio Dalla cantata da Rubino, Bersani e Brunori Sas.

Porto Rubino proseguirà poi il suo emozionante itinerario musicale facendo tappa prima al Porto Vecchio di Monopoli (BA) il 13 luglio, per un’altra serata già sold out in cui saliranno sul palco artisti del calibro di Daniele Silvestri, Malika Ayane, Joan Thiele, Maurizio Carucci (Ex-Otago) e Napoleone, per poi attraccare al tramonto nella speciale cornice della tonnara di Campomarino di Maruggio (TA) il 17 luglio per l’ultima meta di questo incredibile percorso, in cui un cast di formidabili artisti e amici di sempre darà il via alla festa per un gran finale unico e memorabile: Benjamin Clementine, Diodato, Drusilla Foer, Lazzaretto, Lorenzo Krugher, Emma Nolde e Gino Castaldo sono pronti ad accompagnare il cantautore pugliese in questa straordinaria ultima data.