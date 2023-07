Al via Porto Rubino, il cantautore: "Mahmood ci ha fatto sognare"

Roma, 1 lug. (askanews) – Renzo Rubino racconta la prima tappa della quinta edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato dal cantautore pugliese. Si sono esibiti su un veliero ormeggiato nei pressi della Scalinata Virgilio di Brindisi Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Omar Pedrini e Mahmood. Prossimi appuntamenti il 2 luglio a Giovinazzo (ingresso gratuito) con Madame, Emma Nolde, Santi Francesi e Alan Sorrenti; 5 luglio a Monopoli (sold out) con Bianco, Giovanni Caccamo, Niccolò Fabi; 7 luglio a Tricase (sold out) con Carlo Amleto, Delicatoni, Levante, Nada, Raf; gran finale a Campomarino di Maruggio (sold out) con Dardust, Dente, Emma Marrone, Francesca Michielin.