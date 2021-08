Al via riqualificazione centrale di trigenerazione sito italiano Itt

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Al via il progetto di totale riqualificazione della centrale di trigenerazione del sito italiano della Itt. Engie Italia, player globale dell’energia con la missione di accelerare un’economia carbon neutral, si aggiudica la gara di Itt Inc., per la divisione Itt Motion Technologies, attiva nella produzione di pastiglie dei freni e materiali per attrito, per la riqualificazione dell’impianto di trigenerazione del sito di Barge (CN), il più grande del Gruppo.

L’intervento prevede il totale rinnovamento e la gestione per 10 anni dell’impianto Cchp esistente, e permetterà una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera del 6%, pari a 1.800 tonnellate in meno all’anno.

Attraverso il nuovo impianto di ultima generazione, Engie coprirà gran parte del fabbisogno del sito produttivo (stabilimento e uffici) in termini di energia elettrica, acqua calda e acqua fredda. L’accordo 'Asset-Based' tra Itt e Engie implica un investimento iniziale di circa 9 milioni di euro da parte di Engie.

L’investimento permetterà la sostituzione del vecchio impianto di trigenerazione, con due motori endotermici di ultima generazione per un totale di 6,7 MW e diversi altri interventi di efficientamento.

Sarà, inoltre, perfezionato il sistema no-blackout e reso più efficiente il consumo di energia, assicurando stabilità energetica. L’energia elettrica sarà quasi interamente auto-consumata dallo stabilimento con controllo del generatore in modalità di minimo scambio con la rete. L’acqua acqua e refrigerata sarà utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento degli uffici e per soddisfare i requisiti di raffreddamento dei processi produttivi.

Per tutta la durata del contratto, Engie garantirà sempre la continuità nella fornitura dell’energia per l’intero sito industriale di Barge. Nel dettaglio, la fornitura annua prevede: 48,4 GWh di elettricità; 14,6 GWh di acqua calda; 9,6 GWh di acqua fredda.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato su un progetto complesso, che ci ha visto confrontarci con i principali player del mercato – dichiara Carlo Perrone, direttore Btb Engie Italia – L’accordo con Itt ci consente di valorizzare il nostro know how e la nostra capacità di essere un punto di riferimento nell’accompagnare le aziende verso una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.

Le scelte tecnologiche adottate nel progetto consentiranno, infatti, di incrementare il rendimento energetico degli impianti e di tutti i parametri operativi del sito, con un impatto concreto sulla sostenibilità ambientale del sito industriale di Itt, riducendone le emissioni di CO2. Un progetto, dunque, che ci consente di proseguire con rinnovato entusiasmo nel guidare aziende virtuose come Itt attraverso roadmap di soluzioni integrate verso un’economia sempre più carbon neutral".

"In Itt vogliamo essere all’avanguardia anche nelle strategie energetiche ed abbiamo trovato in Engie un partner che ha la nostra stessa ambizione – afferma Carlo Ghirardo, presidente di Itt Motion Technologies – Siamo lieti di aver intrapreso questa collaborazione che ci porterà ad essere più efficienti e a ridurre il nostro CO2 footprint".