Al via "School Experience 3" in Lazio, festival creato da Giffoni

Milano, 7 feb. (askanews) – “Scegliete la strada della continuità, sognate in grande, create ponti, unite le forze perché insieme si cresce. A Ceccano ho trovato una bella realtà: ho visto da subito voglia di fare, valori e amore per le idee e la cultura”. Con queste parole il direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi, ha dato il via alla seconda tappa di “School Experience 3” che, dopo aver coinvolto oltre 4mila bambini e ragazzi di Cittanova (Reggio Calabria), arriva a Ceccano (Frosinone).

Il festival itinerante è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito. A rendere possibile l’evento, in programma dal 7 febbraio fino a sabato 10 febbraio, è la collaborazione con l’associazione IndieGesta, diretta da Alessandro Ciotoli insieme alla la coordinatrice del progetto Michela Altobelli, oltre che il patrocinio della cittadina di Ceccano.

School Experience vuole utilizzare il cinema come mezzo di scoperta e insegnamento, stimolando nel pubblico nuove visioni e prospettive. IndieGesta, in collaborazione con il team di Giffoni, si occuperà di coordinare le attività per gli oltre 4mila studenti della provincia di Frosinone e Latina. Saranno proprio loro a valutare i lungometraggi e gli short-movie in concorso, selezionati tra un rosa di oltre 1000 produzioni, dedicate a un pubblico dai 3 ai 20 anni e proposti al Cinema-Teatro Antares di Ceccano.

Quello tra Giffoni e il mondo dell’istruzione è un binomio che esiste da sempre, basti pensare che le ultime edizioni dei Movie Days – le giornate di cinema per la scuola – hanno ospitato 550mila studenti e 37mila docenti. Oggi quell’impegno si riconferma più forte che mai. L’evento raggiungerà 43 comuni in 5 regioni (Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna), impiegando 2.780 docenti e 27.423 studenti, per un totale di 241 plessi e 274 scuole.

Il programma dell’evento prevede un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione riservata alle opere prodotte da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età: Your Experience +3 (dai 3 ai 10 anni), Your Experience +11 (dagli 11 ai 13 anni) e Your Experience +14 (dai 14 ai 20 anni).

E ancora due importanti e innovativi lab daranno la possibilità a ragazzi e docenti di entrare nel mondo del cinema. Il primo DIGITAL PROF, si pone nell’ambito delle attività che School Experience propone per la formazione del corpo docente. L’obiettivo è quello di consolidare le competenze digitali non solo degli studenti ma anche degli stessi maestri, professori e dirigenti. Il secondo, MOVIE LAB, è una lezione di cinema interattiva per guidare i giovani alla comprensione del linguaggio audiovisivo, dando loro la possibilità di costruire una scena cinematografica.

Il saggio finale sarà la realizzazione di uno short movie pensato e interpretato dai ragazzi, che si misureranno con le fasi di ideazione e produzione di un cortometraggio. Il progetto vedrà la partecipazione degli autori e dei professionisti della video factory di Giffoni. Il lavoro sarà presentato nella serata finale della seconda tappa, in programma venerdì 10 febbraio al Cinema-Teatro Antares di Ceccano.

School Experience proseguirà dal 26 febbraio al 4 marzo a Terranova di Pollino (Potenza) e Montescaglioso (Matera), dal 19 al 25 marzo a Nuoro e Tonara e dal 17 al 21 aprile a Giffoni Valle Piana (Salerno), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley.