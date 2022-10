Al via seduta al Senato, standing ovation per Liliana Segre

Roma, 13 ott. (askanews) – Standing ovation e applausi la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nell’aula del Senato dove ha preso il via la seduta inaugurale della diciannovesima legislatura. A presiederla, come previsto, Liliana Segre, la più anziana in assenza del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il plenum del Senato, dopo la riforma costituzionale che ha ridotto a 200 il numero degli eletti, all’inizio di questa legislatura sarà di 206, contando anche i senatori a vita e di diritto.