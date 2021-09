Al via terzo congresso nazionale SI-GUIDA sul dolore muscolo scheletrico e algodistrofia

Al via il terzo Congresso Nazionale della SI-GUIDA, la Società Italiana per la Gestione Unificata ed Interdisciplinare del Dolore Muscolo-Scheletrico e dell’Algodistrofia. Si confronteranno a Roma fino al 18 settembre diverse professionalità mediche con lo scopo di affrontare gli aspetti clinici, chirurgici e riabilitativi del paziente con dolore muscolo-scheletrico non oncologico. Una condizione che colpisce circa il 26% della popolazione italiana e che è stata aggravata dall?impatto della pandemia da Covid-19.Â