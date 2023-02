Al via ultima settimana opa Dea Capital, al 10/2 adesioni a oltre 39%

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Si apre oggi l'ultima settimana per aderire all'opa volontaria totalitaria promossa da Nova, veicolo di De Agostini, sulle azioni ordinarie di DeA Capital, la piattaforma indipendente di alternative asset management leader in Italia con asset in gestione aggrega...