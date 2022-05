Al WMF 2022 appuntamento con la Formazione più completa al mondo su Web Marketing e Innovazione Digitale

Oltre 100 eventi in tre giorni animeranno i tre giorni di WMF 2022, con ospiti del calibro di Mario Calabresi (Chora Media), Pif, Nicola Gratteri, Linda Sarsour, Giorgio Metta (IIT) e robot Sophia.

WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Il 16, 17 e 18 giugno, alla Fiera di Rimini, saranno oltre 60 gli stage formativi a disposizione dei partecipanti e più di 600 gli speaker e gli ospiti da tutto il mondo che condivideranno le loro competenze sui temi del Web Marketing e dell’Innovazione.

Tra i nuovi temi in programma il prossimo giugno anche Metaverso, NFT, Web Analytics e GA4, Space Economy e Journalism & Publishing.

WMF 2022, gli appuntamenti imperdibili

Oltre 100 eventi in tre giorni animeranno un evento ricco e molto vario. L’agenda è fitta di appuntamenti imperdibili. Diverse le tipologie di evento che accompagneranno partecipanti e speaker nell’esplorazione dell’universo dell’innovazione: eventi di business, networking, musica e intrattenimento, cinema, arte, cultura e, soprattutto, formazione, da sempre cuore dell’evento.

In anteprima, a poco meno di un mese dall’evento, sono state svelate solo alcune delle iniziative e degli ospiti che faranno parte del più grande Festival dedicato all’Innovazione Digitale e Sociale. In attesa dell’agenda completa, infatti, sul sito ufficiale è stata pubblicata un’anteprima del programma formativo che guiderà i partecipanti durante la tre giorni.

Attesi sul Mainstage oltre 100 tra talk, roundtable, momenti di show e ospiti del calibro di Mario Calabresi (Chora Media), Pif, Nicola Gratteri, Linda Sarsour, Giorgio Metta (IIT) e robot Sophia.

L’importanza della formazione

La formazione, da sempre realizzata partendo dalle proposte e dalle necessità di partecipanti e speaker, torna nel 2022 con un’offerta che si rivela la più completa al mondo sui temi del Web Marketing e dell’Innovazione Digitale.

Annunciati i primi 200 speaker e ospiti, selezionati su un totale di oltre 1000 candidature pervenute dalla Call for Speaker. I partecipanti sono oltre 600. Ospiti e speaker provenienti da tutto il mondo arriveranno a Rimini per portare la propria esperienza al Festival. Più di 60 le sale formative che durante la tre giorni diventeranno veri e propri stage: palchi su cui si svolgeranno eventi di formazione verticali sul tema trattato al loro interno.

Tra i temi dell’edizione 2022, in particolare, anche SEO, WEB 3 e Metaverso, NFT, Space Economy, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Crypto e Blockchain, Digital Transformation, Journalism & Publishing, Coding, Social Media Strategies, Digital Health, HR e Digital skills. Non mancheranno neppure i temi sociali come legalità, sostenibilità, cambiamento climatico e accessibilità.

Grandi personalità sono attese sul Mainstage del WMF 2022 per un palinsesto che si preannuncia vario e denso di appuntamenti grazie alle diverse tipologie di interventi al suo interno che spaziano dagli speech formativi a quelli ispirazionali, fino ai momenti di show e intrattenimento.

Accanto all’ideatore del Festival – e CEO della sua realtà organizzatrice Search On Media Group – Cosmano Lombardo, torna Diletta Leotta confermata per la co-conduzione per il quarto anno di fila. Moltissimi inoltre gli ospiti e le personalità che saliranno sul Mainstage per portare esperienze dal mondo e visioni sul futuro dell’innovazione Digitale e Sociale. Tra loro anche Nino Cartabellotta di Fondazione GIMBE, Siyabulela Mandela, nipote di Nelson Mandela, il regista di “Sulla mia pelle” Alessio Cremonini, la pesista medaglia d’oro Danielle Frederique Madam, e realtà come Nexi, Intel, Rai, Chora Media, CINECA, ASI, Qonto, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e molti altri.

WMF, il più grande Festival sull’Innovazione

Il 16, 17 e 18 giugno torna l’appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell’innovazione: il WMF 2022 riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all’innovazione digitale e sociale.

Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un’Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF, ideato e prodotto da Search On Media Group, è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.