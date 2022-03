Alain Delon, l’attore metterà fine alla sua vita attraverso l’eutanasia

L'attore francese Alain Delon ha deciso di ricorrere all'eutanasia.

Il celebre attore francese Alain Delon, ricorrà all’eutanasia per porre fine alla sua vita. Delon più volte si era detto favorevole a questa pratica e dato che vive in Svizzera potrà usufruirne senza alcun problema.

Alain Delon ricorerrà all’eutanasia

La notizia è stata diffusa dal figlio di Alain Delon, Anthony Delon. L’attore francese ha chiesto a suo figlio di organizzare l’intero processo e di accompagnarlo nei suoi ultimi momenti. Alain Delon aveva dichiarato ad una Tv svizzera che “da una certa età, da un certo momento, si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali, iniezioni e così via“. Sembra che l’attore abbia già fatto testamento.

L’ictus e la morte della sua ex moglie

Alain Delon, nel 2019, è stato colpito da un doppio ictus e, sebbene si stia gradualmente riprendendo, è costretto a camminare con un bastone. A spingere l’attore a prendere la decisione di porre fine alla propria vita attraverso l’eutanasia, è stata anche la sua ex moglie Nathalie Delon. La donna è morta di cancro nel 2021 e più volte aveva dichiarato che si sarebbe volentieri sottoposta all’eutanasia per smettere di soffrire.

La paura di soffrire ulteriormente, come la sua ex moglie, potrebbe essere stato un incentivo per Alain Delon.

Cos’è l’eutanasia?

La pratica dell’eutanasia richiede necessariamente l’intervento di un medico specialista, che ha il compito, dopo l’autorizzazione del paziente o di chi ne fa le veci, di causare la sua morte. Coloro che richiedono l’eutanasia sono afflitti da un male, che può essere fisico o psicologico, che non riesce a dargli motivo di vivere.

Esiste anche un altro tipo di eutanasia, quella passiva. In questo caso, il medico non deve necessariamente indurre la morte nel paziente, ma astenersi da qualsiasi intervento che manterrebbe in vita il paziente. I farmaci utilizzati per praticare l’eutanasia sono solitamente barbiturici e il cloruro di potassio.