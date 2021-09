Il fondatore e bassista degli Status Quo, Alan Lancaster, è morto a 72 anni presso la sua abitazione di Sidney, circondato dalla sua famiglia.

Il fondatore e bassista degli Status Quo, Alan Lancaster, è deceduto all’età di 72 anni: il musicista si trovava presso la sua abitazione, a Sydney, in Australia, e si è spento circondato dall’affetto dei suoi familiari.

Alan Lancaster morto a 72 anni, è stato fondatore e bassista degli Status Quo

Nella giornata di domenica 26 settembre, è stata diramata la notizia della morte del musicista Alan Lancaster. Il bassista degli Status Quo è deceduto nella sua casa di Sydney, in Australia, con accanto la sua famiglia.

Sulla base delle informazioni trapelate sinora, pare che Alan Lancaster fosse affetto da sclerosi multipla: la degenerazione della malattia ha provocato l’improvvisa scomparsa dell’artista.

L’annuncio relativo alla scomparsa del fondatore degli Status Quo è stato confermato da un amico di Alan Lancaster, Craig Bennett, che è intervenuto su richiesta dei parenti del defunto.

Alan Lancaster morto a 72 anni, l’annuncio dell’amico Craig Bennett

Craig Bennett ha diramato una nota ufficiale che riporta il seguente messaggio: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare la morte di Alan Lancaster, leggenda della musica britannica, Dio della chitarra e membro fondatore dell’iconica band Status Quo. Nonostante la sclerosi multipla e i problemi di mobilità, Alan ha partecipato a tour di reunion di grande successo…

Ha coraggiosamente suonato per migliaia di fan adoranti e ha amato tornare con la band e il suo fedele esercito di Quo”.

Alan Lancaster lascia la moglie Dayle Lancaster, che aveva sposato nel 1978, i figli Alan Jr e David e cinque nipoti.

In merito alla drammatica morte di Alan Lancaster, è intervenuta la vedova Dayle Lancaster che ha dichiarato: “Abbiamo tutti il cuore spezzato. Alan aveva uno spirito meraviglioso e un senso dell’umorismo favolosamente asciutto.

Era un marito, padre e nonno devoto e affettuoso. La famiglia era sempre al centro della sua attenzione”.

Alan Lancaster morto a 72 anni, carriera e trasferimento in Australia

Il musicista Alan Lancaster è stato uno dei membri originali del gruppo rock Status Quo, insieme al frontman Francis Rossi, 72 anni, e al chitarrista Rick Parfitt, morto nel 2016 all’età di 68 anni.

Lancaster ha collaborato a 15 album degli Status Quo, fino al 1985, e ha suonato nei brani Whatever You Want e Down Down.

Si è riunito con i compagni di band Rossi e Parfitt e John Coghaln nel 2013 per un tour nel Regno Unito, eseguendosi per l’ultima volta come membro della band nel 2014.

Il musicista si è trasferito in Australia negli anni ’80 e ha vissuto nel Paese per 40 anni. Anche sua madre e suo padre, suo fratello e sua sorella si trasferirono nella Nazione poco dopo.