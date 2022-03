Alarm Phone: “Migranti naufragati al largo della Libia, 50 morti”

Alarm Phone, migranti naufragano al largo della Libia. Si contano 50 vittime, ovvero tutte le persone a bordo del barcone.

Alarm Phone, migranti naufragano al largo della Libia. Sono 50 le vittime del naufragio, ovvero tutte le persone presenti a bordo del barcone clandestino partito il 27 febbraio 2022.

Alarm Phone, la linea telefonica di volontari che raccoglie le richieste di soccorso dei migranti, ha denunciato l’ennesima tragedia avvenuta davanti alle coste libiche.

Sono morti 50 migranti il 27 febbraio scorso, secondo quanto riportato dalla piattaforma d’aiuto.

Migranti naufragati, l’avviso di Alarm Phone

All’altezza di Sabrata, città della Libia nord-occidentale, un barcone clandestino è affondato con a bordo 50 persone. Nessuno di loro è sopravvissuto all’ennesima tragedia, oltre dieci corpi senza vita sono stati rinvenuti sulle coste libiche. “Il regime Ue dei confini uccide ancora le persone migranti”, ha dichiarato un portavoce di Alarm Phone.

Alarm Phone: “Altri migranti scomparsi nel nulla il 3 marzo”

Giovedì 3 marzo 2022 una barca con a bordo circa 60 migranti è partita dalla Tunisia: di questa non si è più saputo nulla. “I parenti ci chiedono di un gruppo di 60 persone che non sono ancora arrivate. Dove sono?“, comunica Alarm Phone, “Le autorità ci dicono di non avere informazioni su cosa sia accaduto loro. Chiediamo risposte”.