Follia ad alta quota. Una giovane tiktoker ha denunciato sui social di essere stata minacciata prima di salire su un aereo dell’Alaska Airlines. Le avrebbero intimato di non salire a bordo con un indumento troppo scollato.

Alaska Airlines, la denuncia di una ragazza: “Mi hanno detto di coprirmi se volevo salire sull’aereo”

Una giovane tiktoker, il cui nome è @badbish1078, ha denunciato sui social di essere stata minacciata prima di salire su un aereo dell’Alaska Airlines. La ragazza si è mostrata seduta a bordo con aria di sfida nei confronti del personale. “Copriti il seno o scendi dall’aereo” le avrebbero detto. La ragazza indossava un top scollato e degli shorts, una tenuta sportiva che non sarebbe piaciuta al personale di volo. “Alaska Airlines mi ha appena detto che mi devo ‘coprire’ se volevo salire sull’aereo” ha spiegato la ragazza.

Ci sono dei precedenti

La sua denuncia social ha scatenato i commenti in difesa della ragazza e del suo abbigliamento. Si tratta di un caso che ha dei precedenti. Una ex protagonista di Love Island Australia era stata accusata su un volo per Bali perché secondo il personale il suo vestito violava il dress code della compagnia aerea. “Un assistente di volo mi ha appena detto di coprirmi perché i miei vestiti erano troppo rivelatori” aveva raccontato.

La stessa cosa è successa a questa giovane tiktoker.