Terribile incidente in Alaska, tra due elicotteri. I due mezzi dell’esercito americano si sono schiantati mentre stavano svolgendo un addestramento.

Alaska, due elicotteri si schiantano durante un addestramento: 3 morti

Terribile incidente in volo in Alaska, che ha coinvolto due elicotteri. I mezzi protagonisti del tragico incidente sono due elicotteri d’attacco AH-64 Apache dell’esercito americano. I due mezzi si sono schiantati mentre stavano svolgendo un volo di addestramento in Alaska. L’esercito americano non ha ancora fornito un bilancio definitivo delle vittime, ma secondo quanto hanno riportato i media americani tre piloti avrebbero perso la vita.

Secondo incidente in volo in meno di un mese

Si tratta del secondo incidente di questo tipo in meno di un mese. I 2 elicotteri Apache si sono accidentalmente schiantati nei pressi di Healy, a 402 km a Nord di Anchorage, la principale città dell’Alaska. Le cause dell’incidente per il momento non sono state rese note. Le indagini per riuscire a ricostruire la dinamica di quanto accaduto in volo sono ancora in corso e serviranno per dare qualche risposta certa sulle motivazioni e lo svolgimento di questo terribile incidente.