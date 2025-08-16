Alaska, Putin dopo il vertice in visita al cimitero fuori Anchorage

Roma, 16 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin, dopo i colloqui con Donald Trump in Alaska, si è recato al cimitero nazionale di Fort Richardson, fuori Anchorage, per deporre fiori sulle tombe dei piloti sovietici.

Putin ha inoltre incontrato l’arcivescovo Alexis, prelato ortodosso statunitense, al quale ha donato due icone religiose come gesto simbolico, una con San Germano d’Alaska, che Putin ha definito il santo patrono degli Stati Uniti secondo la tradizione ortodossa, l’altra con l’Assunzione della Vergine Maria, in occasione delle celebrazioni ortodosse del mese di agosto.

Alexis espresso la sua gratitudine e, a sua volta, ha offerto a Putin un’icona ricevuta in dono al momento della sua ordinazione episcopale sul Monte Athos.