Alatri, sparatoria davanti ad un bar: 18enne dichiarato clinicamente morto

Un ragazzo di 18 anni è stato dichiarato clinicamente morto dopo un raid punitivo ad Alatri, in provincia di Frosinone, a seguito di una maxi rissa avvenuta nel weekend tra bande di giovani. Il giovane, Thomas Bricca, è stato colpito in testa da un proiettile. Trasportato al pronto soccorso, in serata è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma, in condizioni disperate.

A sparare è stato un coetaneo che poi è scappato su uno scooter guidato da un complice. Entrambi sono ricercati dai carabinieri. L’agguato è avvenuto nei pressi di largo Cittadini, in centro, a due passi dal Brio Bar.

La maxi rissa tra giovani

Due bande di giovani si sono affrontate in una maxi rissa. Sono volati insulti, poi due ragazzi si sono allontanati e sono tornati in scooter, con il volto coperto dai caschi.

Il passeggero ha tirato fuori una pistola e ha sparato alcuni colpi, uno dei quali ha colpito il 18enne. Le risse sono avvenute per il controllo della piazza e la supremazia nelle piccole attività legate allo spaccio. I carabinieri hanno raccolto decine di testimonianze, ma le versioni sono contraddittorie. “Avevo già chiesto più controlli. Ci impegneremo affinché fatti simili non si ripetano, intanto le indagini vanno avanti. Passeremo al vaglio le telecamere.

Siamo vicini alla famiglia in questo momento di preoccupazione e dolore” ha dichiarato il sindaco Maurizio Cianfrocca.