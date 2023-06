Da qualche tempo, Alba Parietti ha ritrovato il sorriso accanto a Fabio Adami. Nella sua vita ci sono stati tanti ex fidanzati famosi e la showgirl ha voluto parlare di quelli che, in un modo o nell’altro, hanno lasciato un segno nella sua vita.

Alba Parietti a ruota libera sugli ex fidanzati

Intervistata dal Corriere, Alba Parietti si è raccontata un po’. Spazio agli ex fidanzati famosi, primo tra tutti l’ex marito Franco Oppini, conosciuto quando era giovanissima. Glielo presentò Jerry Calà e fu amore a prima vista. La showgirl, che lo definisce “buono” e “artista” ha raccontato:

“Dopo un giro notturno per le vie di Torino, Franco mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un’amica che si fidanzò subito con Jerry. Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco (il figlio, ndr)”.