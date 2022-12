Alba Parietti è dimagrita facendo l'amore: "Ho perso sette chili"

Da quando l’amore è entrato nella sua vita, Alba Parietti sembra rinata.

Non solo a livello psicologico, la showgirl ha confidato che il compagno Fabio Adami le ha fatto bene anche da un punto di vista fisico: grazie a lui è dimagrita sette chili.

Alba Parietti è dimagrita facendo l’amore

Intervistata dal settimanale Nuovo, Alba Parietti ha parlato della sua nuova vita. Da quando Fabio Adami è entrato nel suo cuore, l’esistenza ha tutto un altro sapore. Entrambi sfoggiano una forma fisica perfetta e la showgirl ha confessato che è proprio l’amore il loro segreto di bellezza.

Ha dichiarato:

“Nessuna dieta, semplicemente faccio l’amore più spesso”.

Alba Parietti e Fabio Adami: la passione è alle stelle

La Parietti ha proseguito:

“Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”.

Per Alba e Fabio nessun regime alimentare restrittivo, ma solo tanta, tantissima passione.

Alba Parietti: galeotta fu la stazione

La Parietti ha raccontato di aver conosciuto Fabio grazie ad un incontro casuale in stazione. Si sono visti per la prima volta in treno e la scintilla è scoccata quando lui l’ha aiutata con la valigia. Prima di salutarsi le ha consegnato il suo biglietto da visita e il resto è venuto da sé.

Alba ha raccontato: