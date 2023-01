Alba Parietti e il fidanzato Fabio: i motivi delle loro liti

Alba Parietti ha toccato il cielo con un dito da quando è entrato a far parte della sua vita il suo compagno, il manager di Poste Italiane Fabio Adami.

I due hanno svelato i retroscena delle loro (pochissime) liti.

Alba Parietti: le liti con Fabio Adami

Quello tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami è stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono incontrati la prima volta in treno e, poco tempo dopo, hanno deciso di andare a vivere insieme. A quasi un anno di distanza dal loro primo incontro, i due hanno svelato qualche retroscena sui motivi che di tanto in tanto li avrebbero portati a discutere e la showgirl ha ironizzato sulla questione affermando: “E’ successo poco, forse quattro volte in tutto.

Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy”, ha dichiarato, e ancora: “La prima: per il titolo di un giornale su di noi”.

Il fidanzato dell’opinionista ha quindi affermato: “Al lavoro mi avevano massacrato! Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro”.

Alba Parietti non ha nascosto il suo dispiacere per l’episodio, e ha detto: “Ero mortificata. Poi però mi arrabbiai, la sua reazione era stata eccessiva. Quella sera volle andare a dormire in albergo, ma dopo due ore tornò”.

I due oggi hanno conosciuto i rispettivi figli e hanno instaurato una routine quotidiana che permette a entrambi di essere felici e sereni.