Alba Parietti e il nuovo fidanzato: "Ecco cosa fa per me ogni giorno"

Alba Parietti sembra aver finalmente trovato la felicità accanto al manager Fabio Adami, a cui è legata da circa 8 mesi.

La showgirl ha svelato cosa sarebbe solito fare il suo compagno per lei ogni giorno.

Alba Parietti: l’amore per Fabio Adami

Un incontro fortuito in treno ha permesso ad Alba Parietti di trovare finalmente l’amore: da circa 8 mesi la showgirl fa coppia fissa con il manager di Poste Italiane Fabio Adami. Lei stessa ha svelato che il suo compagno avrebbe per lei attenzioni molto particolari e che le invierebbe fiori e regali quasi ogni giorno:

“Quando ho subito un furto è riuscito a ritrovare le stesse scarpe che mi avevano rubato e me le ha mandate insieme a un biglietto con scritto: “Nessuno potrà mai rubarci niente”.

Sono otto mesi che fa questo tipo di cose ogni giorno. Forse mi sta abituando troppo bene. Mio padre era così”, ha confessato. I due fanno coppia fissa da 8 mesi e sono andati a convivere quasi subito.

L’incontro in treno

I due si sarebbero conosciuti a bordo di un treno e l’attrice avrebbe provato una sorta di colpo di fulmine. “Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no.

Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”, ha dichiarato la madre di Francesco Oppini, che oggi sembra essere più felice che mai.