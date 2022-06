Alba Parietti in vacanza a Ibiza: il bikini mozzafiato

Alba Parietti sta trascorrendo una vacanza a Ibiza con il fidanzato Fabio Adami e sui social si è mostrata senza filtri e più bella che mai.

Alba Parietti ha ritrovato l’amore e sui social si è mostrata più radiosa che mai durante la sua vacanza a Ibiza in compagnia del nuovo compagno e di alcuni amici.

Alba Parietti in bikini a Ibiza

Alba Parietti ha svelato via social di essere più innamorata che mai dell’imprenditore Fabio Adami, con cui fa coppia fissa ormai da alcuni mesi.

L’opinionista è partita per Ibiza in compagnia del fidanzato e di alcuni amici e sui social non ha perso occasione per mostrarsi ai fan con un seducente bikini e un fisico a dir poco smagliante nonostante i suoi 60 anni d’età.

“Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata”, ha scritto sui social mostrandosi senza trucco e senza filtri, e facendo comunque il pieno di like.

In tanti tra i suoi fan hanno lodato la sua perfetta forma fisica e la sua straordinaria bellezza.

Chi è Fabio Adami

Da alcuni mesi Alba Parietti fa coppia fissa con l’imprenditore Fabio Adami, di cui lei stessa ha confessato di essere più innamorata che mai. “Vivere con te è la cosa più bella del mondo. Come stare ad aspettarti con gioia quando lavori. Pensare a cosa ti può fare felice.

Ridere con te. Progettare mille cose con te con te. Trovare in te il mio uomo, il mio complice e riparo, il mio amico, il mio confidente, il mio alleato. L’uomo che voglio vicino a me per sempre, per essere io al suo fianco. Il mio Noi”, ha scritto la showgirl, che è da poco andata a convivere con Fabio Adami.