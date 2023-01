Alba Parietti, la foto in costume attira gli haters: la sua reazione è epica

Alba Parietti, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso una serie di foto che la ritraggono in costume.

A 61 anni ha ancora un corpo sbalorditivo, eppure gli haters non la pensano così. La risposta della showgirl agli odiatori seriali è epica.

Alba Parietti: la foto in costume attira gli haters

Innamoratissima del suo Fabio Adami, Alba Parietti è più in forma che mai. Durante le festività natalizie, trascorse rigorosamente a Courmayeur, la showgirl ha condiviso alcune foto che la ritraggono in costume. Ad una di queste ha aggiunto una didascalia che ha attirato l’attenzione degli haters.

Alba ha esordito:

“Sono anni che mi sento definire come se fossi uno strano animale e in realtà strana lo sono, animale anche in trasformazione e con stupore ancora più camaleontica. Ciò che più mi importa è dare sempre il massimo a me stessa e a chi amo. Avrò tempo per rassegnarmi e dormire quando la vita non mi darà più modo di esistere, ma fino a quel momento mi voglio rappresentare nel modo che più mi somiglia: piacendomi”.

Le parole di Alba Parietti

La Parietti ha proseguito:

“Ho il gusto perverso di essere criticata, amata e odiata solo perché mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo, c’è consapevolezza, impegno e sfida alla vita, al tempo, ai luoghi comuni, alla morale comune. Io sono questa: vanitosa, infantile, adolescente nell’anima. Una Lolita di un’età certa che rifiuta di entrare negli stereotipi di una società che decide come e quando tu sei competitiva, giovane, vecchia, forte, quando hai fatto il tuo tempo, quanto vale ancora il tuo tempo. E più il tempo passa più il mio tempo vale. Mi spiace per chi non crede che la bellezza sia un valore, una fierezza, perché la bellezza non è mai di per sé legata alla superficialità ma alle emozioni che riesce a scatenare che sono tutt’altro che banali. Ognuno dovrebbe fare di se stesso un’opera d’arte, crescendo, curandosi, studiando, seguendo i propri talenti, valorizzandosi, amandosi, non solo esteticamente, ma spiritualmente, con ambizioni che ti facciano sentire fiera di chi sei”.

Alba, come sempre, è estremamente sincera e non teme le critiche. D’altronde, era consapevole che le sue parole avrebbero attirato l’attenzione delle critiche.

La risposta agli haters

Gli haters, che nel profilo della Parietti sono numerosi, l’hanno attaccata immediatamente. Tra i tanti commenti, uno recita: “Vorrei vedere come sei davvero al mattino senza filtri appena scesa dal letto e poi ne riparliamo“. Alba, per nulla intimorita, ha replicato in modo epico:

“Secondo l’uomo che mi ama e vive con me il mattino è il mio momento migliore. E non è il solo a dirlo, guarda un po’ che delusione”.