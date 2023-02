Alba Parietti, la parolaccia detta a Diaco: "Oddio, scusami"

Nei giorni scorsi Pierluigi Diaco è finito al centro delle polemiche per aver sgridato un’ospite del suo programma, Bella Ma’, per aver detto una parolaccia.

Sulla questione è tornato lo stesso conduttore, che questa volta aveva come ospite Alba Parietti.

Pierluigi Diaco e Alba Parietti

Pierluigi Diaco ha chiesto a Alba Parietti a Bella Ma’ se, come lui, non fosse infastidita dalle parolacce in tv e la showgirl, che ha ammesso di dirne moltissime, ha affermato: “Me l’hanno detto che qui non si possono dire parolacce. E io però ne dico così tante nella vita. Se sono d’accordo che non si possono dire certe parole? Insomma, dipende.

Io ad esempio quando la Zanicchi dice parolacce, sorrido soprattutto in certe occasioni. Trovo che sia l’utilizzo, il modo e la maniera. E poi anche chi le dice. Io penso che l’educazione quando si entra nelle case degli altri è fondamentale. Oggi prima di venire qui da te mi hanno avvisato ‘fai attenzione perché se dici parolacce ti fa…’”

A seguire Alba Parietti ha usato un termine che pensava di non poter usare e quindi si è scusata subito con il conduttore.

“I miei capelli? Sono veri fino a un certo punto, così come le mie te**e. Oddio scusami! Scusa come posso chiamarle?”. Diaco ha quindi risposto: “No vabbè ma queste non sono vere parolacce, piuttosto un bene della natura, un ben di Dio“.

Nelle scorse ore in tanti se la sono presa con Pierluigi Diaco per il modo in cui ha rimproverato l’ospite che aveva detto “che p***e” durante il suo programma tv.