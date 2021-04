Alba Parietti senza trucco: mostra la cellulite

Alba Parietti si è mostrata sui social in versione naturale, struccata e in canotta. La showgirl è sempre bellissima.

Alba Parietti si è mostrata sui social con un look molto naturale, in canotta e quasi del tutto struccata. Siamo tutti abituati a vederla in veste televisiva, sempre al top della sua forma e ben truccata, ma tra le mura domestiche è un’altra persona, sempre bellissima.

Alba Parietti senza trucco

A casa Alba Parietti preferisce la comodità, per stare a proprio agio. La conduttrice, in alcuni scatti pubblicati su Instagram, si è mostrata in una veste più casalinga. La donna ha attirato le critiche di qualche hater, ma i complimenti non sono mancati. I fan hanno notato non solo la sua bellezza naturale, ma le hanno anche fatto i complimenti per aver deciso di mostrarsi in veste naturale, andando completamente contro tutti i leoni da tastiera che tendono spesso ad attaccarla ingiustamente.

Sui social network Alba Parietti ha deciso di mostrare tutte le versioni di se stessa, da quelle televisive a quelle più casalinghe. Come tutti gli italiani sta trascorrendo molto tempo in casa e per lei è stata un’occasione per farsi vedere quasi del tutto struccata.

Ci sono stati molti commenti pungenti e pieni di giudizi. Qualcuno ha sottolineato che così la conduttrice è quasi irriconoscibile, rispetto a come siamo abituati a vederla o alle foto modificate dai filtri. “L’età della ritrovata incoscienza due crepes alla nutella chi se ne frega della cellulite, dove c’è gusto non c’è perdenza” ha scritto Alba Parietti, riferendosi alla sua quasi inesistente cellulite. La donna indossa una canotta grigia e mostra le sue bellissime gambe. I capelli sono al naturale e sul viso ha solo un filo di trucco leggerissimo. Una versione diversa dal solito, ma molto apprezzata dai suoi fan. La showgirl ha 59 anni e già in passato ha rivendicato il diritto di mostrare ciò che vuole, senza dover compiacere i gusti degli altri.