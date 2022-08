Alba Parietti torna in tv: sarà conduttrice di un programma in Rai

L'amatissima showgirl torinese, Alba Parietti, tornerà alla conduzione di un programma televisivo dopo 15 anni: presto la rivedremo in Rai

Alba Parietti sta per tornare alla conduzione di un programma televisivo. La showgirl classe 1961, sarà infatti alla guida di ‘Non Sono una Signora‘, il programma che andrà in onda su Rai Due in cui alcuni volti noti della televisione saliranno sul palco per delle esibizioni canore, vestiti da drag queen.

Alba Parietti e il ritorno alla conduzione: presto la rivedremo in tv

La Parietti non conduce un programa televisivo dal lontano 2006, quando era il volto di ‘Grimilde‘, in onda allora su Italia Uno, ma è più pronta che mai a rimettersi in gioco in questo 2022. ‘Non Sono una Signora‘ inizierà, in prime time, il prossimo 7 novembre e dovrebbe terminare in data 15 dicembre.

Le altre apparizioni televisivi di Alba Parietti

La Parietti, nonostante non si cimenti alla conduzione di un programa televisivo suo da molti anni, non è certo scomparsa dal piccolo schermo. La showgirl, in questi ultimi tempi si è fatta vedere per esempio a ‘Cantante Mascherato‘, in un format simile a quello che la vedrà tra poco protagonista, ma anche al ‘Tale e Quale Show‘ e a ‘Ballando con le Stelle‘.