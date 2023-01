Dolore fortissimo e tanto rammarico per la perdita in Campania, dove la comunità di Albanella dice addio al dottor Biagio Parisi e con esso ad un pezzo della storia della comunità sul fronte delle cure mediche.

Da quanto si apprende ad opera dei media territoriali della provincia di Salerno lo stimato camice bianco sarebbe rimasto vittima di un infarto risultato fatale.

Addio al dottor Biagio Parisi

Il medico è venuto a mancare a seguito di quel malore cardiaco dopo aver curato centinaia di suoi concittadini che si sono stretti intorno ai suoi cari. Salerno Today spiega che “Albanella a lutto: è volato in cielo il dottor Biagio Parisi, medico di famiglia, di 65 anni”.

Il 2023 si apre dunque con un lutto collettivo per la comunità di Albanella.

Apprezzato come medico e come uomo

Il sanitario, che era molto apprezzato per le sue doti umane e professionali, sarebbe stato stroncato da un infarto. “Apprezzato e benvoluto da quanti lo conoscevano, il dottore lascia un vuoto incolmabile nella comunità. Tutti stretti attorno alla famiglia”. Le esequie del dottor Parisi sono di fatto il simbolo non solo del dolore per una persona cara che va via ma anche del dolce ricordo che le sue azioni hanno lasciato nel prossimo.