Albanese: felice per ostaggi, ma temo Piano Trump non succederà

Ferrara 3 ott. (askanews) – “Sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie. Volete la predizione da Cassandra? Sono veramente contenta che l’abbiano fatto. Spero che questo sia l’inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se – se sono queste le premesse – quel piano Trump, un nome un destino, non succederà.

Quel piano è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese”. Così Francesca Albanese ha commentato, durante il suo incontro al Festival di Internazionale a Ferrara, la notizia dell’accettazione da parte di Hamas del piano Trump.