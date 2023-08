Incidente in Albania, auto guidata da un 17enne travolge una moto: morti due ...

In Albania, due giovani italiani sono stati travolti da un’auto guidata da un’adolescente di 17 anni: i dettagli sull’incidente.

Un drammatico incidente si è consumato in Albania: due ragazzi, identificati come cittadini italiani, sono stati travolti in pieno da un’auto. Entrambe le vittime sono decedute a seguito dei traumi riportati nell’impatto. È quanto riferito dal sito locale Shquiptarja.com.

Albania, due giovani italiani travolti da un’auto: inutili i soccorsi

Per quanto riguarda i ragazzi deceduti dopo essere stati travolti dalla vettura, le due vittime sono state identificate come Vincenzo Tizzano, 33 anni, e Domenico Gritto. Entrambi risiedevano a Monterusciello, a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, i giovani sono stati investi nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto, intorno alle 03:00, in Albania mentre si trovavano in vacanza. Al momento del sinistro mortale, stavano rientrando dei loro alloggi dopo aver festeggiato il compleanno del 33enne. Alla luce delle prime ricostruzioni effettuate, pare che la motocicletta a bordo della quale stavano viaggiando si sia scontrata con una Mercedes guidata dal un 17enne. L’adolescente pare abbia tagliato la strada al mezzo a due ruote. Nel momento in cui le forze dell’ordine albanesi sono arrivate sul posto, stando a quanto scritto dal sito locale Shquiptarja.com, il minorenne è stato arrestato.

Dinamica dell’incidente mortale

L’incidente mortale si è verificato lungo la strada che collega Saranda a Ksamil. I due turisti italiani erano in sella a una motocicletta Honda e procedevano in direzione Saranda. Sarebbe in questo frangente che si sarebbero scontrati con la Mercedes a bordo della quale, oltre al 17enne alla guida, si trovava anche un ragazzino di 16 anni.

Fonti locali hanno spiegato che il sinistro mortale sarebbe stato provocato da una manovra improvvisa della Mercedes che avrebbe bruscamente cambiato direzione tagliando la strada alla due ruote.