Albano lancia un appello a Putin a “Con il cuore, nel nome di Francesco”: “Pensa a quella gente”

Ospite di “Con il cuore, nel nome di Francesco”, il programma di Rai 1 andato in onda nella prima serata di venerdì 10 giugno 2022, il famoso cantante Albano ha lanciato un appello a Vladimir Putin riguardo la guerra in Ucraina.

La rivista Time ti ha definito uomo dell’anno, stavi per prendere il premio Nobel per la Pace, mi chiedo dove sei andato a finire? Dove sei adesso? “.

Vladimir, pensa tu che ogni sera torni nel tuo letto, dormi notti forse tranquille e non ti preoccupi per un attimo di ciò che stai facendo . La storia è contro di te ed è un peccato. Io ti ho ammirato moltissimo, ti ho difeso al punto tale che mi hanno inserito nella black list dell’Ucraina. Su di te pensavo tutto il bene possibile .

Albano a “Con il cuore, nel nome di Francesco” ha raccontato di aver scelto di ospitare a casa sua quattro profughi, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Sono quattro persone che vivono a casa mia, sono stato tante volte ospite in Ucraina, mi sembrava altrettanto giusto che venissero da me. Non conoscevo queste persone, ma è come se li conoscessi da sempre“.