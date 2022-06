Alberico Lemme, il dietologo di fiducia delle star

Chi è Alberico Lemme? Famoso dietologo delle star e inventore della Dieta Lemme, la filosofia alimentare che aiuta a dimagrire senza privazioni.

Alberico Lemme, meglio conosciuto come il Dottor Lemme, è un noto professionista che opera nel settore dell’alimentazione. Il Dottor Lemme ha creato la Dieta Lemme, una vera e propria Filosofia Alimentare che ha aiutato migliaia di persone a risolvere i propri problemi di peso e di salute. Tra le tantissime persone aiutate dal Dottor Lemme, troviamo anche numerose star del panorama italiano e internazionale.

Dottor Lemme: “Bisogna mangiare per dimagrire”

Il Dottor Lemme è diventato famoso grazie alla sua Filosofia Alimentare, meglio conosciuta come Dieta Lemme. La Dieta Lemme ha aiutato più di 40 mila persone a sconfiggere varie tipologie di problemi legati all’alimentazione come il sovrappeso, l’obesità, il diabete, l’ipertensione, la bulimia e l’anoressia. La particolarità della Dieta Lemme è che è possibile perdere peso e sconfiggere disturbi alimentari mangiando, senza alcun tipo di restrizione, cibi comuni.

La Dieta Lemme parte, infatti, dal mettere in discussione il dogma della dieta segnando il passaggio di paradigma: dalle calorie agli ormoni, dando inizio all’era in cui il cibo viene usato in chiave biochimica in funzione ormonale. Un modo, quindi, rivoluzionario per affrontare problematiche che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo.

Il Dottor Lemme ha così commentato la Filosofia Alimentare da lui creata: “L’uomo non è una stufa non ha una fiammella nelle cellule, non brucia, ma metabolizza!”. Un modo unico e innovativo di vedere l’alimentazione che porta il Dottor Lemme a fondare nel 2000 la sua scuola di pensiero avanguardista “Filosofia Alimentare” dove il paradosso regola il meccanismo: “Bisogna mangiare per dimagrire”.

Alberico Lemme ospite delle più importanti trasmissioni TV del momento

La Dieta di Alberico Lemme ha riscosso molto successo non solo tra i suoi pazienti ma anche tra gli esperti del settore: Lemme, infatti, vanta un grande seguito di professionisti del settore alimentare che hanno riconosciuto la valenza della sua Filosofia Alimentare elogiandone i risultati ottenuti. Grazie alla sua Dieta rivoluzionaria, Lemme ha avuto molto successo anche in libreria, con i suoi numerosi libri dove viene spiegata la Filosofia Alimentare e dove vengono dati consigli alle persone che cercano un aiuto per risolvere i propri problemi alimentari.

Dopo essere sbarcato in libreria, il Dottor Lemme è arrivato anche in TV. Ospite in numerosissimi programmi TV, il Dottor Lemme ha aiutato, tra gli altri, più di 1800 medici e tantissimi VIP. Personaggi famosi, del teatro e della lirica, artisti di fama internazionale, grandi imprenditori e uomini di Stato.

La Dieta Lemme conquista il palcoscenico televisivo

Il Dottor Lemme ha partecipato a numerosissime trasmissioni. Tra i programmi televisivi più popolari a cui Alberico Lemme ha partecipato ricordiamo: Porta a Porta – Rai1 (fin dal 2005), La Vita in diretta – Rai 1, Maurizio Costanzo Show – Rete 4, C’è posta per te – Canale 5, Il Grande Fratello – Canale 5, Piazzapulita La7, Matrix Canale 5, Uno Mattina – Rai1, Fuori dal coro – Rete 4, Striscia la Notizia – Italia 1 e i salotti di Barbara D’Urso, dove ha sempre avuto la meglio sui dietologi chiamati a contrastarlo, sconfessandoli scientificamente, ma regalando loro la “magra” consolazione della visibilità.

Varie le ospitate di Alberico Lemme anche in radio. Tra i programmi che lo hanno visto protagonista citiamo La Zanzara, condotta da Cruciani su Radio24 o RTL, e Radio Radiosa.

Chi è Alberico Lemme?

Alberico Lemme, fondatore della Filosofia Alimentare comunemente nota come Dieta Lemme, nasce l’11 febbraio del 1958. Alberico Lemme è un Farmacista Esploratore e anche Consulente Alimentare. Nel 2000 fonda “Filosofia Alimentare”, una scuola di pensiero che va oltre il concetto di dieta e porta una vera e propria rivoluzione nel settore dell’alimentazione che ad oggi ha aiutato più di 40 mila persone a sconfiggere problemi legati all’alimentazione senza doversi sottoporre a diete restrittive e spesso inconcludenti per via delle rinunce che impongono.

Il Dottor Lemme è diventato noto negli ultimi anni proprio per questa sua rivoluzione dimagrante; la sua notorietà lo ha portato ad essere invitato presso le maggiori trasmissioni TV ad esporre la sua Filosofia Alimentare. Alberico Lemme ha scritto numerosi articoli, anche presso le più importanti testate giornalistiche e firma lui stesso nuerosi articoli nei quali esprime senza mezzi termini una coraggiosa voce fuori dal coro non asservita ai dictat del mainstream.

Alberico Lemme ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e nel 2016, ha partecipato al Grande fratello dove è stato molto apprezzato dagli spettatori. Dimostrazione che nonostante la sua discussa personalità, Lemme ha un grande seguito.