Albertini legge le poesie di D'Argenzio, milanese nato a Caserta

Milano, 27 mar. (askanews) – Gabriele Albertini, lettore di poesie; commentatore di poesie; e ispirato, a volte nelle sue riflessioni, da una vena poetica.

L’ex sindaco di Milano, ha partecipato alla presentazione del volume “Post-It di un viaggio” di Raffaele D’Argenzio, giornalista e scrittore, campano di formazione e milanese da una vita. Albertini ha letto dal palco alcuni componimenti – ha anche scritto la prefazione alla raccolta – e ha dimostrato, lui simbolo a suo modo di un certo pragmatismo meneghino, come la vera anima milanese sia il frutto dell’intreccio con le culture – leggerezza poetica e solidarietà incluse – di quanti a Milano scelgono di esserci e non vi nascono per caso.

“Milano come tutti sappiamo è un luogo dove i milanesi più illustri a cominciare dal santo patrono non sono nati a Milano, ma hanno trovato in questo luogo il modo di esprimere al meglio il loro talento – dice Albertini – E questo è successo anche a Raffaele D’Argenzio che era venuto a Milano per un evento del tutto casuale e poi non se ne più allontanato e ha visto percorrere la sua strada nella letteratura, e prima nel giornalismo, proprio in questa città”.

D’Argenzio – fumettista, giornalista, direttore di una lunga serie di testate dall’Intrepido al Corriere dei Ragazzi, Auto Sette e Auto Donna – ha presentato il volume in occasione dei 15 anni del network da lui creato e dedicato ai viaggi “Weekend Premium” che comprende, oltre a strumenti informativi multimediali, anche una rivista su carta. Nel suo libro di poesie ha raccolto i pensieri disseminati nell’arco di una vita e ritrovati casualmente riordinando gli archivi.

“Per me la poesia è un qualcosa che tutti quanti abbiamo dentro, ma non si può spiegare. La senti dentro e a un certo punto ti appare – dice D’Argenzio – Ti appare nei momenti che meno ti aspetti, nei luoghi più inattesi. E senti un attimo di felicità come se volassi. Ecco la poesia sono un po’ le ali del cuore”.

Oltre alle poesie anche riflessioni e appunti “a margine” di colloqui con i tanti personaggi incontrati nella sua vita professionale. Filo conduttore della raccolta: il viaggio, metafora del desiderio costante di essere sorpresi e di restare curiosi, pur nelle vare tappe del percorso.

“Quelle che ho letto sono quelle che ricordano amori e rimpianti. – dice Albertini – Le persone della mia età hanno tutti qualcosa da ricordare della loro storia affettiva e per questo forse sono quelle che mi piacciono di più. E sono ‘Amici mai’ e ‘Un riflesso in uno specchio’, che come dicevo esprimono il dolore del ricordo, la nostalgia”.

Il volume rientra nel progetto delle “Mongolfiere”, l’iniziativa che Weekend Premium porta avanti per aiutare ragazzi disabili e svantaggiati e realizzare i loro sogni di viaggio. “Con le mongolfiere perché questo libro l’ho voluto pubblicare aiutare ‘a volare’ quei ragazzi fragili che hanno tanta voglia di conoscere il mondo – dice ancora D’Argenzio – Un mondo molto difficile per loro; ma che però vogliono conoscere. E insieme ad altri cerchiamo di cerchiamo allora di dare a loro le ali che un destino avverso gli ha sottratto, e cerchiamo di farli volare con le nostre mongolfiere”.

Il libro non è in vendita, ma può essere richiesto a fronte di una donazione che andrà interamente a progetto Mongolfiere all’indirizzo redazione@weekendpremium.it