Alberto Angela ha finalmente fatto l’annuncio che i fan aspettavano da tempo: a breve arriverà un nuovo programma. Il divulgatore scientifico non utilizzerà i format creati dal padre Piero.

Ospite di Che tempo che fa prima e poi tramite i suoi canali social, Alberto Angela ha annunciato l’arrivo di un nuovo programma. Il divulgatore scientifico non utilizzerà i format creati dal padre Piero perché intende diversificare il suo lavoro. Nel salotto di Fabio Fazio ha dichiarato:

“Quando è mancato mio padre non sono stato a pensare al futuro dei progetti tv in quel momento. Poi ho cominciato a pensare questo: è giusto che la rotta che lui ha tracciato e per cui ha lavorato per decenni si fermi qua? Lui ha lavorato decenni per giungere qui. E’ giusto che i ragazzi che oggi mi dicono che sono ingegneri, astronauti, imprenditori e ricercatori e che fanno quei lavori perché hanno visto i programmi di mio padre siano privati di un simile programma?”.

Il nuovo programma di Alberto sarà simile a SuperQuark, ma avrà un nome diverso. Sarà una specie di evoluzione della trasmissione creata da suo padre, ma lo scopo sarà sempre lo stesso. Angela ha dichiarato:

“Mi sono anche chiesto: è giusto che la tv italiana, Rai Uno, non abbia più un programma in prima serata di divulgazione scientifica? Mi sono detto no, ecco perché ho raccolto questa fiaccola rimasta per terra. Quindi continueremo SuperQuark, ma non lo chiameremo SuperQuark, perché quello è di papà, è il suo vestito, il suo vascello. Ho chiesto alla Rai di togliere il titolo un po’ come si ritira la maglia di un calciatore”.