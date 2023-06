Alberto Angela e Lucio Presta, volano stracci sui guadagni

Volano stracci tra Alberto Angela e Lucio Presta. L’agente dei Vip non ha apprezzato per niente le affermazioni che il divulgatore scientifico ha fatto sui propri guadagni, tirando anche in ballo Amadeus.

Alberto Angela e Lucio Presto: volano stracci

Intervistato dal Messaggero, Alberto Angela ha parlato dei suoi guadagni. Alla domanda “Guadagna quanto un calciatore? Quanto Amadeus?“, il divulgatore scientifico ha risposto: “Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però, deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare“. Queste affermazioni non sono piaciute a Lucio Presta, che ha proposto di pubblicare gli incassi di Angela e quelli di Amadeus.

La frecciatina di Lucio Presta

Presta, via social, ha tuonato:

“Non si perde mai buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave. Quando vuole il Dott. Angela possiamo pubblicare i compensi di entrambi ( anche la Sua parte produttiva) e poi mostriamo i ricavi che entrambi portano alla Rai. #latravenellocchio”.

Lucio ha invitato Angela a pubblicare i suoi compensi, in modo da confrontarli con quelli di Amadeus.

Alberto Angela non replica a Lucio Presta

Per il momento, Alberto non ha replicato alla frecciatina di Presta. Amadeus, dal canto suo, ha preferito ignorare la polemica. Guadagni a parte, i fan hanno letto una possibilità nelle parole di Angela: possibile che sia pronto ad un trasloco a Mediaset? Quel suo “sono pronto a tutto” ha lasciato parecchi dubbi.