Alberto Angela ha festeggiato la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Direttamente da Largo Maradona, il divulgatore scientifico ha dedicato bellissime parole alla città.

Alberto Angela festeggia la vittoria del Napoli

Tra le tantissime persone che hanno festeggiato la vittoria del Napoli c’è stato anche Alberto Angela. Il terzo scudetto della squadra della città ai piedi del Vesuvio è arrivato dopo oltre 30 anni, quindi era scontato che tutti, napoletani e non, esplodessero di gioia. Angela ha dedicato bellissime parole a Napoli, festeggiando la vittoria direttamente da Largo Maradona.

Alberto Angela: la dedica a Napoli

Alberto ha condiviso alcuni scatti che lo ritraggono a Largo Maradona, immerso tra la folla. A didascalia, ha scritto:

“La storia di Napoli è un tessuto prezioso la cui trama è composta da diversi fili: passione, difficoltà e Gioia infinita… sono valori veri che ti fanno amare la vita. Complimenti per uno scudetto che questa meravigliosa città merita”.

Le parole di Alberto Angela entusiasmano i tifosi del Napoli

Angela, che ha dedicato diverse trasmissioni ai tesori di Napoli, è felice per la vittoria del terzo scudetto. Le sue parole, quindi, non potevano che essere accolte con gioia dai tifosi. Tra i tanti commenti si legge: “Ma come si fa a non amarti!“, oppure “Nessun personaggio più di te può vantarsi di essere un vero cittadino onorario di Napoli. Hai colto l’essenza di questa città la sua bellezza, i suoi segreti, la sua ricchezza e soprattutto l’hai gridata al mondo con i tuoi programmi di vera cultura quelli che non si piegano a nessuna distorsione mass mediatica. Noi napoletani siamo fieri di te Alberto Angela e di festeggiare con te questo riscatto che non è solo sportivo. Grazie di cuore“.