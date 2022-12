Ospite di Che tempo che fa, Alberto Angela è finito in lacrime ricordando suo padre Piero, morto lo scorso agosto.

Il divulgatore scientifico ha raccontato per la prima volta gli ultimi mesi di vita del genitore.

Alberto Angela, ospite di Che tempo che fa per promuovere la sua ultima fatica letteraria, ha parlato del padre Piero, scomparso lo scorso agosto. Il divulgatore scientifico, dopo il commovente discorso pronunciato nel giorno del suo funerale, è tornato a ricordare il genitore, svelando come ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita.

Piero stava male, ma solo poche persone ne erano al corrente. Quasi fino al giorno della dipartita, Angela ha voluto lavorare, in modo da lasciare ai familiari e ai suoi fan una grandissima eredità.

Alberto ha raccontato:

“Questa è la prima volta che parlo così in tv di mio padre. Lui per me è stato un grande insegnamento per tutta la vita. Quello che ha dato a me e a tutti quanti lo sappiamo. Ho avuto la fortuna di averlo accanto. Mi insegnava anche senza parlare. Nell’ultima parte della sua vita mio padre non aveva voluto che si sapesse che stava male, ma gli dispiaceva che chi lo seguiva non sapesse. Diceva: ‘Vorrei dire che me ne sto andando ma che vi abbraccio tutti’. Allora lo ha fatto in vari modi, persone che sapevano come stavano andando le cose eravamo 5 o 6 in famiglia, non di più, ma neanche tutti i familiari, i collaboratori eccetera non lo sapevano. Ho visto un coraggio incredibile negli ultimi tempi”.