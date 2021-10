Le dichiarazioni di Alberto Genovese, che ha dichiarato di avere un range 16/20, considerato legale, hanno fatto molto discutere sull'età del consenso

Le dichiarazioni di Alberto Genovese, che ha dichiarato di avere un range 16/20, considerato legale, hanno fatto molto discutere sull’età del consenso in Italia.

Alberto Genovese e il “range legale 16/20”: l’età del consenso

Le ultime dichiarazioni di Alberto Genovese, arrestato con l’accusa di violenza sessuale, stanno facendo molto discutere.

Si parla di un range dai 16 ai 20 anni, che lui definisce legale. L’età del consenso è l’età in cui una persona è considerata in grado di dare un consenso informato e consapevole, in modo particolare per quanto riguarda i rapporti sessuali. L’età del consenso non coincide con la maggiore età o con l’età minima. L’età del consenso cambia in ogni Stato e la media oscilla tra i 14 e i 16 anni, con alcune punte verso il basso, ovvero 12, e verso l’alto, ovvero 20.

In alcune nazioni l’età del consenso è assente.

Alberto Genovese e il “range legale 16/20”: qual è l’età del consenso in Italia?

In Italia l’età del consenso è stata fissata a 14 anni, ma può salire o scendere a seconda dei casi. Sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza con il più giovane. Ad esempio, insegnanti, catechisti, educatori, fratelli, assistenti sociali, medici e pubblici ufficiali.

Sale a 18 anni se il fatto è compiuto da genitori, parenti, conviventi. Scende a 13 anni se i due sono entrambi minorenni, a condizione che non ci sia una differenza d’età non superiore a 3 anni. Qualsiasi atto sessuale compiuto con una persona di minore età rispetto a quella prevista è considerata reato anche se il minore è consenziente. È illegale compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni con l’intenzione di farlo assistere.

Inoltre, la legge non permette di offrire denaro o regali in cambio di atti sessuali al di sotto dei 18 anni.

Alberto Genovese e il “range legale 16/20”: le dichiarazioni

A scatenare il caos sull’età del consenso in Italia sono state alcune dichiarazioni di Alberto Genovese, arrestato un anno fa con l’accusa di violenza sessuale. L’imprenditore ha ammesso di preferire ragazze particolarmente giovani, magre e disponibili a drogarsi.

In una chat dello scorso anno ha confessato le sue perversioni. “Io sono un porco pedofilo e ho un range 16/20 che in Italia è legale, tecnicamente, se non sei un suo parente o un prof” aveva dichiarato. In Italia, come è importante sottolineare, qualsiasi rapporto non consenziente è un reato, indipendentemente dall’età.