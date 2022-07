Chiesti 8 anni per Alberto Genovese, l'imprenditore: "Mi vergogno di ciò che ero".

La procura di Milano ha chiesto otto anni dicarcere e 80mila euro di multa per Alberto Genovese. L’imprenditore multimilionario è accusato di due violenze sessuali e di cessione e somministrazione di stupefacenti. Genovese ha dichiarato di vergognarsi di ciò che è stato un tempo.

L’uomo avrebbe volontariamente abusato delle sue presunte vittime, delle ragazze appena maggiorenni. Le avrebbe attirate nella sua casa dando dei party in cui la droga girava nei piatti di portata. le giovani sarebbero state prima drogate e poi violentate. Per l’ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso, sono stati invece chiesti due anni e otto mesi in quanto avrebbe partecipato a uno stupro.

Le dichiarazioni di Rosaria Stagnaro

Nel corso della requisitoria svolta assieme al collega Paolo Filippini e l’aggiunto Letizia Mannella, il sostituto procuratore Rosaria Stagnaro ha dichiarato che Alberto Genovese avrebbe concepito la sua vita sessuale drogando le donne e trasformandole in oggetti su cui dare sfogo alle sue perversioni.

Alberto Genovese proverebbe vergogna del suo passato

Di recente Alberto Genovese è riuscito a guardare i video del presunto stupro nei confronti di una modella 18enne avvenuto a Terrazza Sentimento. L’imprenditore ha ammesso, tramite dichiarazioni riportate dal Corriere della sera, di aver provato “repulsione, schifo, disgusto, vergogna per ciò che ero io, per ciò che facevo e per il modo in cui era ridotta … Sono scene brutte, molto, molto brutte”.