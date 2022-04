Alberto Genovese mette in vendita Terrazza Sentimento: il valore stimato dell’attico

Alberto Genovese avrebbe messo in vendita Terrazza Sentimento, l'attico in cui si sarebbe consumata la violenza ai danni di una 18enne.

Alberto Genovese, l’imprenditore sotto processo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza allora 18enne e di una 23enne, avrebbe deciso di mettere in vendita Terrazza Sentimento, l’attico milanese in cui avrebbe violentato la prima giovane che lo ha poi denunciato.

Alberto Genovese vende Terrazza Sentimento?

L’indiscrezione è riportata sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo quanto scritto, l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di vendere l’appartamento teatro delle feste a base di alcol e droga e, secondo l’accusa, abusi. Come quello della notte del 10 ottobre 2020 durante la quale avrebbe prima drogato e poi stuprato la diciottenne per ore (fatti confermati dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate in tutta la casa).

L’attico, che si affaccia su Piazza Duomo e ha una superficie di circa 300 metri quadrati (compresa la grande terrazza con piscina a sfioro), ha un valore che si aggira tra i due e i tre milioni. La sua vendita farebbe tirare un definitivo sospiro di sollievo agli inquilini del condominio che per anni hanno raccontato di aver subito rumori, musica e schiamazzi in piena notte. Secondo quanto appreso, Genovese avrebbe già venduto un appartamento più piccolo che possedeva nello stesso palazzo.

La creazione di un trust

Sempre il Corriere della Sera ha rivelato che, secondo quanto affermato dall’avvocato della vittima di violenze Luigi Liguori, l’imprenditore avrebbe anche versato duecento milioni di euro (incassati dalla vendita delle azioni di Prima Assicurazioni) in un trust. Uno strumento in cui confluirebbe anche parte o tutto il suo corposo patrimonio e che “non garantirebbe in maniera assoluta” che, se condannato, risarcisca i danni che è accusato di aver provocato con le violenze sessuali.

Il legale della modella che per prima lo ha denunciato ha chiesto il sequestro conservativo di oltre un milione e mezzo sui suoi conti.