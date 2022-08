Alberto Matano dopo il matrimonio: “Sul piano intimo è cambiato tutto”

Alberto Matano dopo il matrimonio con Riccardo Mannino: il conduttore ammette che "sul piano intimo è cambiato tutto".

Lo scorso giugno, Alberto Matano ha sposato il compagno Riccardo Mannino. Dopo il matrimonio la loro unione si è rafforzata ancora di più, tanto che il conduttore de La vita in diretta ha ammesso che “sul piano intimo è cambiato tutto”.

Alberto Matano dopo il matrimonio

L’estate 2022 ha un sapore davvero magico per Alberto Matano che, lo scorso giugno, ha sposato con un’unione civile il compagno Riccardo Mannino. Il conduttore de La vita in diretta, dopo il coming out in diretta tv e le nozze, non si nasconde più e vive la sua fantastica storia d’amore alla luce del sole. Intervistato da Repubblica, ha dichiarato:

“Le persone hanno capito chi sono prima che raccontassi della mia vita e mi vogliono bene”.

Dal coming out al matrimonio

Il coming out in tv di Alberto è avvenuto in tempi recenti. Negli anni, il chiacchiericcio gli ha attribuito diversi flirt con le alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo, ma lui non ha mai detto nulla. Come mai ha aspettato tanto tempo prima di annunciare la sua omosessualità? Matano ha dichiarato:

“Penso che un ulteriore patto di fiducia si sia rinsaldato: non ci sono più non detti, è tutto alla luce del sole. Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro. Ma a parte ma e il mio compagno, la battaglia per i diritti è lunga e mi chiedo perché estendere i diritti venga osteggiato, visto che dare più diritti a tutti non vuol dire toglierli agli altri”.

A spingere Alberto e Riccardo a sposarsi è stata l’amica Mara Venier, al corrente della loro relazione fin dal primo giorno.

Alberto Matano: la vita insieme a Riccardo

Com’è cambiata la vita di Matano dopo il matrimonio? Il conduttore de La vita in diretta ha ammesso:

“Sul piano intimo è cambiato tutto. Diciamo che è come se col matrimonio questo rapporto lungo e consolidato abbia avuto un vestito, come se si fosse chiuso un cerchio, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità. Da parte del pubblico c’è stata un’onda d’amore, un abbraccio collettivo: dovunque sia stato in Italia ho sentito l’affetto: congratulazioni e auguri”.

Alberto sta vivendo un momento personale davvero bellissimo e anche sul piano professionale può dirsi soddisfatto: a settembre tornarà su Rai1 con La vita in diretta.