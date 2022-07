Alberto Matano e Riccardo Mannino, gli scatti della luna di miele a Pantelleria

Alberto Matano si è concesso una romantica luna di miele con Riccardo Mannino. I due hanno scelto come meta Pantelleria.

Sole, mare e tanto relax… freschi di nozze, Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno trascorso una romantica luna di miele in Sicilia. I due hanno scelto come meta la meravigliosa cornice di Pantelleria. Le foto sono state diffuse dal settimanale Chi.

Gli scatti parlano da sé: l’intesa della coppia sembra essere davvero alle stelle.

Matano e Mannino, la romantica luna di miele a Pantelleria

Stando a quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la coppia è stata ospite del resort di un amico.

Si legge che per loro è stata “Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Entrambi molto attenti alla forma fisica, si sono comunque concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana”. Diversi i momenti che sono stati mostrati dal periodico e lo stesso Matano ha condiviso sui social alcune delle foto più significative della luna di miele.

“Il primo passo l’ho fatto io”

In una recente intervista rilasciata a Radio 101 Matano aveva confessato di essere stato lui il primo a farsi avanti con Mannino: “Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”.