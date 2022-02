Alberto Matano ha un compagno e sta pensando alle nozze e ai figli: finalmente abbiamo dettagli sulla sua vita privata.

Alberto Matano si è finalmente sbottonato un po’ in merito alla sua vita privata. Il conduttore de La vita in diretta ha confessato di avere un compagno e di aver già parlato con lui di nozze e figli. A quando i fiori d’arancio?

Alberto Matano ha un compagno

Dopo il coming out in diretta tv, Alberto Matano ha deciso di parlare finalmente della sua vita privata. Intervistato dal settimanale 7 del Corriere della Sera, ha ammesso di avere un compagno, ma di aver scelto di condurre una vita al riparo da occhi indiscreti. Non ha mai amato il gossip ed è per questo che ha preferito tacere per anni e anni in merito al suo orientamento sessuale. Quando il Ddl Zan è stato affossato, però, ha deciso di venire allo scoperto.

Ha dichiarato:

“Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte”.

E’ così, nel corso di una puntata de La vita in diretta, che Alberto ha voluto parlare liberamente della sua omosessualità. Per sua stessa ammissione, ha scelto di tacere per tanto tempo perché non voleva che la sua esistenza privata “dovesse essere oggetto di attenzioni morbose“.

Aria di nozze per Matano

Dopo aver annunciato di avere un compagno al suo fianco, Matano ha ammeso di pensare alle nozze. Nel suo cuore ci sarebbe spazio anche per un figlio, ma pensa di avere un’età troppo avanzata per dar seguito a questo desiderio. Alberto ha dichiarato:

“Se con il mio compagno decideremo di sposarci lo annunceremo, per i figli si è ‘fatta una certa’. (…) Si e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori… “.

Al momento, quindi, Matano e il compagno hanno parlato di nozze, ma per quel che riguarda i figli, il tempo è passato.

Perché ha nascosto la sua omosessualità?

Alberto ha spiegato che ha tenuto nascosta la sua omosessualità perché non ha mai amato le etichette. Non solo, è stata anche una sorta di protezione. Ha dichiarato:

“Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. (…) Le categorie sono molto pericolose e certi pregiudizi ci sono sempre, come un rumore di fondo”.

Per ora, Matano ha preferito non rivelare l’identità del suo compagno.