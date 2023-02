Alberto Matano, il conduttore su d'Urso: "Siamo diversi. Cuccarini? Ancora non ho capito..."

Dal tg1 a La Vita in diretta il passo per Alberto Matano è stato breve.

Il conduttore ed ex mezzo busto del telegiornale di punta della televisione di Stato sta vivendo un periodo particolarmente congeniale della sua carriera. In una intervista rilasciata alla testata “Il Messaggero”, Matano ha dedicato una riflessione a due sue “colleghe”: la sua diretta concorrente nella fascia pomeridiana, Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini con la quale ha condotto proprio per un periodo “La vita in diretta” e ora insegnante nella scuola di Amici.

Matano parla di Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini

Alberto Matano, proprio nel parlare della “rivale” Barbara d’Urso, non si è sbilanciato più di tanto e anzi ha sottolineato che entrambi sono due persone molto diverse sotto vari punti di vista: “Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni”. Insomma, i due conduttori non avrebbero avuto screzi o altre tipologie di incomprensioni.

Matano su Lorella Cuccarini: “Cosa è successo tra noi? Non l’ho ancora capito…”

Non ultimo Alberto Matano ha parlato della ex collega Lorella Cuccarini e ha ammesso di non aver capito che cosa è successo tra di loro. Ad ogni modo ha dichiarato che assisterà alla sua esibizione a Sanremo. Lorella Cuccarini si esibirà in questa edizione di Sanremo 2023 con Olly proprio sulle note di “La notte vola”: “Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare La sua notte vola…”